IN BEELD Onafhankelijk Theater Oostduinkerke is klaar voor 'Yerma vraagt een toefeling'

Yerma is een mooie jonge vrouw wiens biologische klok tikt en ze heeft er ook werkelijk alles voor over om 'in positie' te geraken. Vuiltongen beweren dat haar man zijn kraantje droog staat. Hij zegt geen kinderen te willen, maar Yerma ... reken maar zij wil er wel, als het enigszins kan van hem en van een ander als het moet. Stilaan verwekt ze jaloezie bij haar man, en haar vriendinnen hebben meer dan genoeg van haar geleuter over die kinderwens. De emoties laaien hoog op...

Dimitri Verhulst maakte in 2005 een bewerking van 'Yerma', een tekst van de Spaanse schrijver Federico García Lorca. Het gaat over vrouwen die smachten naar een kind. Yerma is een van hen: ze wil niets liever dan moeder worden, maar haar man Jean werkt tegen. Het is een stuk over de overrompelende kracht van verlangen, een tragedie vol oplaaiende emoties: liefde, passie, woede, jaloezie, verdriet en gemis; verwoord in prachtige dramatische teksten.