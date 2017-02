IN BEELD De Lanteern brengt een kunstige komedie op de planken

De Lanteern is volop aan het repeteren aan het theaterstuk 'Craquelé', een gloednieuwe komedie voor de toneelgilde gecreëerd door Benjamin Sercu. "Het is een komedie met fijne humor, en af en toe een steekje onder water, in ons prachtig West-Vlaams dialect", klinkt het.

Raf Thuymans is een getalenteerd kunstschilder, die zich gepassioneerd toelegt op de schilderstechnieken van 'oude meesters'. Zijn oom en mentor - eveneens kunstschilder - brengt hem in contact met kunst- en antiekhandelaar Joris Duquesnoy en kompaan Dirk Lattrez, alias Klakke. Raf laat zich daarop verleiden tot een winstgevende, maar bedenkelijke samenwerking...

(Foto's Andreas Vanhauwaert/Picture Dré)