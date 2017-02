IN BEELD Corneelkring Brielen pakt uit met scherp, volks, pikant... én humoristisch stuk

De Corneelkring Brielen brengt als tweede productie van dit seizoen het stuk 'Yerma vraagt een toefeling' van Dimitri Verhulst, in een regie van huisregisseur Piet Lesage. 'Yerma vraagt een toefeling' is een bewerking van 'Yerma', een theaterwerk van de Spaanse auteur Federico García Lorca. Eerder speelde de Corneelkring ook al 'Het huis van Bernarda Alba' van Lorca.

In 'Yerma vraagt een toefeling' gaat het over een vrouw die smacht naar een kind: ze wil niets liever dan moeder worden, maar haar man werkt tegen. Kwatongen beweren dat zijn kraantje droog staat, maar hij zegt principieel geen kinderen te willen: "We hebben het toch goed met ons twee, zonder kinderen."

Dimitri Verhulst bewerkte de tekst Lorca tot een eigentijds gegeven. Hij verplaatst de handeling van Lorca's Yerma van Spanje tijdens het interbellum naar Vlaanderen in een tijdloos kader. Hij respecteert de verhaallijn van het oorspronkelijk stuk in grote lijnen. De taal van Verhulst is scherp, volks en bij momenten pikant en expliciet, soms zelfs hilarisch. Hij verpakt de emoties in directe en plastische dialogen, die het stuk een extra dimensie geven.

"De stijl en het taalgebruik van Verhulst in 'Yerma vraagt een toefeling' - maar ook in zijn andere werken - zijn te typeren als sarcastisch maar meedogend", aldus regisseur Piet Lesage. "De dialogen zijn direct en soms cru, waardoor de conflicten sterk uitgetekend worden en het tragische van de taferelen extra in de verf wordt gezet. Maar er zit ook humor in, wat soms tot hilarische toestanden leidt. En dat maakt het stuk goed verteerbaar."

Het stuk wordt gebracht door Annelore Coffyn, Karen Derycke, Mietje Havegheer, Diedelinde Vanhooren, Katrien Vanspranghe, Brecht Dejonckheere en Thomas Storme. En door een vrouwenprocessie die 'bemand' wordt door Roos Bauden, Els Braet, Nele Coudron, Joke Demyttenaere, Roosje Goemaere, Ilse Hostyn, Chantal Kerrinckx, Linda Kesteloot, Kelly Merten, Ria Vandamme en Marleen Verhack. Heel veel volk op scène dus! En heel wat nieuwe gezichten bij de Corneelkring...

>> Er zijn voorstellingen op zaterdag 25 en dinsdag 28 februari en woensdag 1, vrijdag 5 en zaterdag 6 maart, telkens om 20 uur. Tickets 8 euro, en een matinee-voorstelling op zondag 5 maart om 11 uur. Tickets kosten 11 euro, inclusief aperitief na de voorstelling. Leden Opendoek, studenten en 55+ krijgen 1 euro korting. Reservaties van de genummerde kaarten via 0471 916 132 of via www.corneelkring-brielen.be.