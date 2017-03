IN BEELD Bekende gezichten tellen tijdens voorstelling van eerste Romeo's-film

Tijdens de film was duidelijk te zien dat Davy Gilles, Chris Van Tongelen en Gunther Levi helemaal geen egoïstische personen zijn, die de aandacht enkel maar naar zichzelf willen toetrekken. In deze film lieten ze immers veel collega's-artiesten meespelen, waaronder Micha Marah, Marijn Devalck, Ann Ceurvels, Sasha Rosen, Kurt Defrancq, Luc Verhoeven, Christoff, Lindsay, Sergio, Willy Sommers, Jo Vally, Belle Perez, Jan Smit, Nicole & Hugo, Jan Kriekels, enzovoort.

H.I.T. is een film vol humor en met een mooi verhaal. Davy mag undercoveragent spelen en naargelang de film evolueert mogen Gunther en Chris ook meespelen en de dader van al die erge feiten helpen zoeken. H.I.T. is een film voor jong en oud. Een film met vooral een lach, want inderdaad, deze film werkt op je lachspieren. De Romeo's met regisseur Matthias Temmermans zijn erin geslaagd om niet enkel een film met bekende gezichten te brengen, maar om het ook ludiek te houden en een mooi verhaal erin te verwerken.

De Romeo's mochten - voor aanvang van de première - een ster in ontvangst nemen in de hall van Kinepolis Antwerpen. Na de film werd de cast in de bloemetjes gezet, waarna er werd gefeest tot in de vroege uurtjes.

Vanaf volgende week gaat de film in première in alle bioscopen. Ook in West-Vlaanderen komen De Romeo's langs om hun film te promoten. Zie www.deromeos.be

(PADI - Foto FODI)