Ieperfest lokt bijna 10.000 hardcorefans

Dat deelt de organisatie zondagavond mee, kort voor afsluiten. Ieperfest, nog altijd een van de grootste festivals in Europa in dit subgenre, vierde zijn 25ste verjaardag. Kort voor aanvang moesten de vele vrijwilligers nog vol aan de bak om het terrein klaar te krijgen. Donderdag op vrijdag werd het terrein herschapen in een stevige modderpoel door een kleine wolkbreuk. "We hebben in allerijl een gespecialiseerde firma laten komen om het terrein leeg te zuigen en daarna is stro gegooid om de weide droog te houden. Al bij al was het snel uitgedroogd", aldus Bruno Vandevyvere, programmator van het festival.

Het hoofdpodium was voor het eerst in een tent. "Een goede keuze want in het verleden bleek ons terrein voor het hoofdpodium vaak wat watergevoelig. Uiteraard is die verhuizing ook handig als het regent, maar daar zijn we van gespaard gebleven. Het heeft ook bijgedragen aan de gezelligheid." Tevreden gezichten in Ieper dus. "Hatebreed op vrijdag was een schot in de roos. Ze zijn gewoon om op grote podia te spelen, vaak met een grote afstand tussen de muzikanten en het publiek. Hier is die band heel nauw en dat zorgde voor een fantastisch optreden", zegt Vandevyvere.

Toekomst van het festival

Ieperfest vierde een jubileumeditie en wil zeker doorgaan. "Maar we merken toch wel dat de jongere generatie moeilijker de weg vindt naar dit nichegenre. De leeftijdscategorie 15 tot 25 jaar is ondervertegenwoordigd. Ook de bands worden iets ouder, moeten we toegeven. Toch blijft hardcore springlevend en heeft het een heel trouw publiek. Dat is opnieuw gebleken", besluit de organisatie. Zondagavond mogen de New Yorkers van de hardcoreband Madball de feesteditie afsluiten.

(Belga)