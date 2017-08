Ieper zingt uit volle borst mee met feestelijke klassiekers

Dat er nu en dan een noot gemist werd, was van geen belang, ambiance en gezelligheid primeerden. Net zoals vorig jaar praatte Donaat Deriemaeker de plaatjes aan mekaar. Een gevarieerd aanbod aan feestelijke en ingetogen nummers zorgden dat zowel jong als oud een klassieker uit hun jeugd kon meezingen.

Met de klassieker der klassiekers 'Laat de zon in je hart' van Willy Sommers vormde het publiek spontaan treintjes voor een swingende polonaise. Later op de avond werden terug menig kledingstuk in de lucht gezwierd voor 'Les Lacs du Connemara' van Michel Sardou. De sfeer zat er bij de Ieperlingen ook dit jaar weer goed in. (dcz/foto dcz)