Hoofdredacteur Klaus Van Isacker verlaat Bruzz en trekt naar De Persgroep

Van Isacker kwam een jaar geleden terecht bij de vzw Vlaams-Brusselse Media, waar hij hoofdredacteur ad interim werd bij vlaggenschip Bruzz. Eind vorig jaar werd hij er definitief hoofdredacteur. "Het afgelopen jaar zijn we erin geslaagd om van Bruzz een fantastisch mediamerk te maken. Zowel online als op radio en televisie, en met het nieuwe stadsmagazine", reageert de geboren Blankenbergenaar, die ook een tijdje communicatiemanager was bij Club Brugge. "Bruzz leeft in en rond de hoofdstad. Daar ben ik de ploeg heel dankbaar voor."

Wie Van Isacker bij Bruzz moet opvolgen, is nog onduidelijk. Volgens Jo Mariens, algemeen directeur van de Vlaams-Brusselse Media, is de zoektocht naar een nieuwe hoofdredacteur "volop bezig". Na de zomer trekt van Isacker naar De Persgroep, uitgever van onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen, Dag Allemaal, Story en Humo. Hij wordt er hoofdredacteur showbizz en entertainment, samen met huidig hoofdredacteur An Meskens.