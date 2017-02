Het Zesde Metaal voor het eerst ook op Rock Werchter

Het Zesde Metaal is dezer dagen alomtegenwoordig. Na de nummer één voor Ploegsteert in '100 op 1' en de succesvolle release van Calais, lijkt iedereen Wannes Cappelle en de zijnen in de armen te hebben gesloten. 'Naar de wuppe' deed het prima in de Voxlijst van Radio 1, maar ook in De Afrekening en enkele weken geleden stonden er twee MIA's klaar. Intussen is ook de nieuwe single 'Liefde' uit en kan ook die aan een opmars beginnen.

En intussen is het Het Zesde Metaal zich middels een grotendeels uitverkochte clubtour aan het voorbereiden op een drukke festivalzomer. Cactusfestival en Dranouter stonden al op de kalender, ook Festival aan Zee mag HZM verwelkomen en nu is ook de hoofdvogel afgeschoten met een stek op Rock Werchter. Het Zesde Metaal mag het festival op donderdag openen op de Main Stage.

(FV)