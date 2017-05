Het Zesde Metaal kondigt najaarstournee aan

De clubtournee van Het Zesde Metaal, waarbij de groep rond frontman Wannes Cappelle vooral haar jongste album 'Calais' in de kijker stelde, zit erop. Deze zomer speelt het vijftal op tal van festivals. Ook West-Vlaanderen komt hierbij aan bod. Zo treedt Het Zesde Metaal op het Cactusfestival in Brugge (vrijdag 7 juli) en het festival van Dranouter (vrijdag 4 augustus) op.

Maandagnamiddag stelde de band ook een najaarsclubtournee 'Calais' in het vooruitzicht. Daar zijn geen concerten in onze provincie bij, maar wel in de Vooruit in Gent (dinsdag 28 november), in de Ancienne Belgique in Brussel (woensdag 29 november) en in De Roma in Borgerhout (donderdag 30 november). Tickets kun je vanaf woensdag 17 mei om 14 uur aanschaffen.

(svv)

www.hetzesdemetaal.be