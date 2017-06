Het ritme van de cafés: van techno, oberbayern tot jazz

Kortrijk zonder Sinksen is als een café zonder bier. Maar dat alle Kortrijkse cafés de feestvierder eenzelfde pot nat voorschotelen is gelogen. Verscheidenheid troef in het café-aanbod van Kortrijk Werft! en daar zijn de cafébazen trots op. "Er is zoveel te doen dat iedereen aan zijn trekken komt", klinkt het unaniem.