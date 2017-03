Het is officieel: 'Mijn Pop-uprestaurant' komt naar Blankenberge voor de finaleweken

Het 'mysterieuze media-event' in Blankenberge is eindelijk onthuld. De finale van Mijn Pop-uprestaurant wordt in Blankenberge gehouden aan het Bevrijdingsplein. Dat bevestigen de stad en VTM.

Maandag zijn de werken voor de opbouw van de pop-ups gestart aan het Bevrijdingsplein langs de jachthaven. Daar zullen de beste duo's de strijd met elkaar aangaan voor de eindoverwinning. Wanneer de pop-ups in Blankenberge precies de deuren openen, zal VTM pas later meedelen. De opnames lopen waarschijnlijk van begin april tot midden mei. Het is het tweede jaar op rij dat de kust gastheer is voor het media-event. Vorig jaar werd de finale nog in Knokke gespeeld.

"We zijn heel blij om gastheer te zijn voor Mijn Pop-uprestaurant en zullen de kandidaten hier met open armen ontvangen", zegt schepen van Toerisme, Philip Konings (Open VLD). In ruil voor de komst van het populaire programma neemt Blankenberge de kosten voor de logistiek op zich en de hotelkosten van de kandidaten.

