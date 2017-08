Hannelore (Kortrijk) en Valerie (Oostende) wagen hun kans in Bake Off Vlaanderen

Hannelore (27) komt uit Kortrijk. Momenteel is ze actief als marketing coördinator, maar ooit hoopt ze op professionele basis te kunnen bakken. Daarnaast leeft en ademt Hannelore KSA. Ook haar vriend, waarmee ze samenwoont, leerde ze kennen in de jeugdbeweging. Van kinds af aan is de 'meme' van Hannelore haar grootste heldin. Zij is ook de persoon die haar de kneepjes van het bakvak heeft geleerd. Hannelore kreeg van haar grootmoeder ook enkele geheime familierecepten die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven. Het wordt haar troef voor Bake Off Vlaanderen.

Daarnaast is er ook Valerie (26) uit Oostende. In het dagelijkse leven werkt ze als staffing consultant voor uitzendkantoor Let's Work, maar daarnaast heeft ze ook de handen vol met Hola Granola, een webshop waar ze granola verkoopt. Bakken zit duidelijk in het bloed. "Mijn omaatje uit Merelbeke kon heel goed bakken. Ze had heel graag mensen op bezoek, maar dat kon niet zonder een vers gebakje, redeneerde ze. Ik herinner me dat ik als klein meisje op een bankje mocht staan. Ze had een heel goed recept voor appeltaart en ook haar rozijnenbroodje was fenomenaal. Er is eigenlijk niets geestigers dan met je twee handen, volle gas, in de vetzakkerij duiken. Echt, hé! Mijn oma is intussen overleden, maar ze zou dit wel de max hebben gevonden."