Guga Baùl wordt voor de tweede keer papa

Tine Embrechts en Guga Baùl leerden elkaar kennen op de set van Tegen de sterren op, het programma waarin een schare acteurs bekend Vlaanderen (en de rest van de wereld) imiteren en persiflages brengen op bekende tv-programma's en politici. Guga was er al van bij het begin bij, Tine Embrechts was eerst gastactrice en vervoegde later de vaste cast.

In 2014 raakte bekende dat de twee een koppel waren en in 2015 werd Gaston, hun eerste kindje geboren. Tine had wel al twee kindjes uit een eerdere relatie. En nu wordt dus nog een broertje of zusje verwacht.

De aankondiging van het blijde nieuws op Facebook werd niet toevallig getekend door Charel Cambré, de striptekenaar die deze week samen met Marc Legendre de nieuwe Robbedoes voorstelde. Peter van die nieuwe reeks is immers... Guga Baùl!