Gouden Boomstoet in Brugge zoekt nog kleine 250 figuranten extra

Maandagnamiddag werd bij In & Uit in het Concertgebouw in Brugge de nieuwe affiche voorgesteld voor de Gouden Boomstoet van zaterdag 19 en zondag 20 augustus. Tegelijk is ook de verkoop gestart van de tickets voor de 4.600 tribuneplaatsen aan 15 euro en voor de 2.600 zitbankplaatsen aan 5 euro. Voor Bruggelingen met een beperking voorziet het stadsbestuur een aantal gratis zitplaatsen.

Voor deze tweedaagse stoet zijn telkens 1.850 figuranten nodig. Intussen hebben zich al heel wat figuranten gemeld, maar toch is er momenteel nog een tekort aan 168 mannen, 5 vrouwen, 10 jongeren tussen de 6 en 12 jaar en zestig ruiters te paard. De stoet is intussen aan de dertiende editie toe en trekt sinds het jaar 1958 om de vijf jaar door de straten van Brugge. Nieuw dit jaar is de startplaats, namelijk in de Magdalenazaal in de Magdalenastraat. Het parcours blijft anders ongewijzigd, waarbij de stoet dus via de Smedenstraat richting centrum zal trekken.

(SR - Foto FP)