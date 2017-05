Goose werkt mee aan nieuw album Brussels electroduo Soldout

Aanstaande woensdag 24 mei stelt het Brusselse duo Soldout zijn nieuwe album 'Do it again' in muziekcafé Charlatan in Gent. Voor hun nieuwe schijf kregen ze productionele ondersteuning van Goose. Net als bij de Kortrijkzanen worden de songs ondersteund door behoorlijk wat electro(nische klanken). Die hoor je ook in 'Forever', de nieuwe single van Soldout en de voorloper van 'Do it again'. Na afloop van hun concert in de Charlatan komt Mickael Karkousse, frontman van Goose, trouwens deejayen.

(svv)