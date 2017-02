Glansrol voor aap Pieletjies, de geit Lindsey en... de mol Bertrand?

Televisiekijkend Vlaanderen zat afgelopen maandagavond op het puntje van de stoel. 'Arrivederci Hans' of dan toch een onverwachte terugkeer van de onfortuinlijke professor?

Spanning dus in alle huiskamers. De prof mocht blijven bij de groep in Zuid-Afrika. En zoals zo vaak, waar er een winnaar is, zijn er ook verliezers: topverdachte Jolien en sympathieke Bouba werden tijdens de executie geconfronteerd met een rood scherm. Arrivederci en samen naar huis terug... West-Vlaamse Marzena had vooraf laten weten dat Hans enkel ging mogen terugkomen als er minstens 10.000 euro tegenover stond, uiteindelijk vervoegde hij de groep zonder één eurocent toe te voegen aan de pot.

Ook na de tweede aflevering blijft Bertrand mijn topverdachte

Vorige week heb ik jullie al geschreven over de grappige pose die Bertrand, de manager, aannam op de groepsfoto tijdens de vorige aflevering. Met zijn rechterhand, zijn mond en zijn linkerarm vormde hij - zonder dat zijn medekandidaten dit doorhadden - het woord 'Mol' en ook na de tweede aflevering blijft hij mijn topverdachte.

In deze fase van de reeks kun je je soms de vraag stellen of de Mol al echt de handen uit de mouwen moest steken

Andere kandidaten halen op tijd en stond alles uit de kast om elkaar (en de kijker) te verrassen met schijnmanoeuvers, alsof ze de Mol zijn en dit met de bedoeling verdacht over te komen voor elkaar. Er wordt wat afgemold, daar in Zuid-Afrika. In deze fase van de reeks kun je je soms de vraag stellen of de Mol al echt de handen uit de mouwen moest steken.

- De manier waarop Sam vissen wil tellen?

- Davey loopt zich bij elke opdracht de longen uit het lijf, maar steevast zonder resultaat.

- Eline wacht wel heel lang met de oplossing en zo kan de groep niet op tijd de bus instappen.

- Hans komt pas nu in het spel en is voorlopig niet te peilen.

- Een open hangslot bleef onopgemerkt voor Hans & Davey en Robin liet zich afschrikken door een pluchen pluimstaart.

- Bertrand kent blijkbaar niets van muziek, maar hij vult de titels van liedjes wel heel vlotjes aan. Het ene antwoord al meer bizar dan het andere...

De vraag wie de Mol is wordt me dus echt dagelijks gesteld en voor mij blijft dit dus Bertrand. Waarom, hoor ik je denken? Tijdens de opdracht met het aanvullen van liedjestitels ging hij voor de pasvragen (samen met Annelies), wat hem twee voordelen oplevert:

1/ geen kans op geld in de pot als de opdracht slaagt.

2/ Als de opdracht mislukt, grotere kans op een terugkeer van Hans, die een ideale bliksemafleider vormt voor de echte Mol.

Tijdens de ontsnappingsopdracht met de exotische dieren viel hij op als ongeduldige onderhandelaar. Hij komt over als een kandidaat die voor de winst gaat, net zoals Gilles vorig seizoen. Met het dier waar hij zich het best mee identificeert, de aap, onderhandelde hij met als doel een broodnodige sleutel in de wacht te slepen. Er moest ook een geit gemolken worden en ook dat liep niet van een leien dakje. Het werd zelfs een verhaal met een geurtje...

Ik dacht onmiddellijk aan de woorden van Bouba: het leven is geen ponykamp...

