Gillian Lowyck (Reporter De Zeewacht): "Het brengt Oostendenaars samen"

Wat is je mooiste herinnering aan TAZ?

"Ik kan er niet echt één iets uitpikken, maar herinner me vooral de talloze avonden op Café Koer. Je loopt er iedereen tegen het lijf. Er zijn mensen die ik een heel jaar niet zie, alleen maar op TAZ. Gezellige babbels tot in de late uurtjes."

Wat betekent TAZ voor jou?

"Hoera! TAZ! Café Koer! Dansen! Feest!"

Wat is de beste voorstelling die je er ooit zag?

"Ik weet de naam van de voorstelling niet meer, maar het is me altijd bijgebleven. Een aantal jaar geleden ging ik naar een voorstelling in een leegstaand gebouw - ondertussen waarschijnlijk al afgebroken - op de Hendrik Baelskaai, De makers van het stuk hadden het gebouw omgetoverd tot een donker en duister labyrint. Er werden slechts drie personen per keer toegelaten. Die personen werden voortgeduwd op een stoel. Wat volgde was een trip door iemands zieke geest: mensen die uit putten water kwamen kruipen, insecten, huiveringwekkende stemmen... Een voorstelling die in de kleren kroop!"

Waarom is TAZ belangrijk voor Oostende?

"Ondertussen is TAZ hét belangrijkste theaterfestival van België en Nederland geworden. Maar TAZ is meer dan dat: het brengt niet alleen een massa volk naar Oostende die de stad anders misschien nooit zou bezoeken, maar het brengt ook de Oostendenaars samen. De sfeer die er hangt in de stad is magisch."