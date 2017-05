'Gezellianen' ontcijferen 400 brieven van Guido Gezelle

"Onze erfgoedbibliotheek heeft niet alleen een belangrijke bewaarfunctie, maar wil de werken ook toegankelijk maken voor een zo ruim mogelijk publiek", stelt Mieke Hoste, die als schepen verantwoordelijk is voor de bibliotheken. "De indrukwekkende brievenverzameling van Gezelle wordt hier bewaard en de bedoeling is om de scans van die brieven niet alleen online beschikbaar te stellen, maar ook te vergezellen van een teksteditie. Zo wordt het probleem van de vaak moeilijk leesbare handschriften opgelost en wordt de tekst ook volledig doorzoekbaar."

Eerste fase

De verameling telt maar liefst 7700 brieven. "Om dat allemaal verwerkt te krijgen zijn we nog wel even bezig, als je weet dat we aan sommige brieven makkelijk drie tot vier uur bezig zijn", zegt vrijwilliger en kunsthistoricus Willy Le Loup. "We gaan na wie de persoon was waarmee hij correspondeerde en geven daarbij ook duiding." In een eerste fase worden 400 brieven ontcijferd met correspondenten die verbonden waren aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge. Daarmee wordt een eerste stap gezet om een gigantische klus te klaren: een monumentale brieveneditie van één van Vlaanderens belangrijkste schrijvers.

(DDM)