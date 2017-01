Gespecialiseerde pers: "Louis Talpe heeft een lief"

Het is Dag Allemaal dat vandaag uitpakt met deze 'liefdesprimeur'. De cel onderzoeksjournalistiek aldaar traceerde herhaaldelijke 'speelse opmerkingen' vanwege Louis op de sociale media, en meer bepaald op de Instagram-account van Emilie Deroover, 22 jaar en zelfbewust ravissant. Het ging hier niét om 'lachende kakskes', maar om emoticons die zijn waardering voor haar uitdrukten. In de eerste plaats dan bij foto's waarop ze eerder schaarsgekleed de omgeving wilde tonen.

De jongedame - geen West-Vlaamse nota bene - werkt als stewardess bij TUI en zou het hart van de knappe Kortemarkenaar hebben veroverd tijdens een avondje uit in de hippe 'boîte' The Villa in Antwerpen. Bevestiging kreeg Dag Allemaal vooralsnog niet, want Emilie "blokte zenuwachtig hun vragen af" en de voicemailberichten op het toestel van 'Mega Toby' bleven onbeantwoord.

Het vakblad merkt ook nog het leeftijdsverschil tussen de twee op: Louis is er 35, Emilie is er nog maar 22. Uitzonderlijk is dat echter niet bij twee van de drie broertjes Talpe want - en kijk, daar is het 'lachend kakske' weer - ook Stefan Talpe (34) heeft met Romanie Schotte (19), de nieuwe Miss België, al enige tijd een jongere partner aan de haak geslagen.

(FJA)