GeRoeZeMoeS brengt catchy popsongs in het luik Jong Muziek

GeRoeZeMoeS is een BrusselsExpirementalFizzPopExplosion-duo van Jens Bouttery (Jef Neve, Jens Maurits Orchestra) en Lennart Heyndels (Jef Neve, How Town). De catchy popsongs weergalmden al door menig concertcafé in België, Nederland en Duitsland. Maar wees gerust, vooraleer je te veel meezingt knalt GeRoeZeMoeS er een FreeJazzSynthSolo doorheen om overdadige evidentie te temperen.

Zaterdag speelde de groep live in Fort Napoleon, zondag staat er een middernachtconcert op het programma in cultuurcentrum De Grote Post. Hieronder ontdek je een montage van twee nummers. De songs zijn Please Don't Wake Me Up Today en The Milkman.

(Audio Zjakki Willems - Foto's Maarten Geukens)