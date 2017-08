Gerenommeerd Italiaans jeugdorkest palmt Grote Markt in

Het Italiaanse jeugdorkest Giovani Musicisti Ossolani is deze zomer op doorreis door Europa en bracht afgelopen zaterdag een openluchtconcert in Kortrijk. Het jonge orkest werd in 2001 opgericht door Alberto Lanza en bestaat vandaag uit meer dan honderd muzikanten tussen de 10 en 26 jaar oud.

Het rijke repertoire is gebaseerd op bekende filmklassiekers als Lord of the Dance, Phantom of the Opera, Forrest Gump, Lord of the Rings en Pirates of the Caribbean. De Italianen reizen wel vaker langs Europese steden, nam al vier cd's op en won onlangs een internationale wedstrijd. Ze speelden eerder al in het Italiaanse parlement in Rome. Zo'n zestig muzikanten gaven zaterdag het beste van zichzelf in de Guldensporenstad.