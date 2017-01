Geen nieuwe editie Ibiza at the Beach in Bredene, na problemen met organisator

In 2017 komt er in Bredene geen nieuwe editie van het festival Ibiza at the Beach. Dat heeft het college van burgemeester en schepenen zopas beslist. Er wordt uitgekeken naar een alternatief om, in combinatie met het Afro C Festival op 11 en 12 augustus, opnieuw een volwaardig festivalweekend te kunnen aanbieden aan inwoners en toeristen.

De voorgeschiedenis met de bewuste organisator heeft tot tweemaal toe tot een problematische samenwerking geleid, ondanks diverse geformaliseerde beloftes en garanties. Hoewel de ideeën en concepten steeds sterk, fris en origineel zijn, en aangetoond hebben dat dergelijke events wel degelijk hun plaats kunnen hebben op de festivalkalender, is Ibiza at the Beach in 2016 niet goed verlopen. Heel wat logistieke problemen deden het festival ei zo na al mislukken vooraleer het goed en wel begonnen was. Dat de organisator en niet in slaagt om zijn concepten om te zetten in een feilloze, veilige en professioneel georganiseerde evenementen hebben uiteindelijk geleid tot deze beslissing. "Na de media-aandacht van de voorbije weken en de vele signalen die we kregen van diverse onbetaalde leveranciers was de situatie dermate precair geworden dat de perceptie rond het festival niet meer om te keren valt. Om al deze redenen heeft het college beslist dat een verdere samenwerking niet meer aan de orde is', klinkt het bij schepen van toerisme Eddy Gryson.

Burgemeester Steve Vandenberghe betreurt dat het zover is moeten komen: "De fouten die de organisator heeft gemaakt, zowel naar publiek als naar diverse leveranciers toe, stralen ook op ons af. Wij hebben als college besloten om niet langer in zee te gaan met een partner waar we niet 100 % achter staan. Het vertrouwen is zoek, hoe spijtig we dit ook vinden, want wij stonden en staan nog steeds volledig achter het concept van Ibiza at the Beach." Het gemeentebestuur staat nu voor de opdracht om een waardevol alternatief te ontwikkelen voor het festival.