Gallery Boon in Knokke toont en verkoopt René Magritte

Voor de derde editie van hun jaarlijkse verkooptentoonstelling 'Masters of art: from impressionism to abstract art' pakt Boon Gallery in Knokke uit met een eerbetoon aan René Magritte. Zes uitzonderlijke werken zullen in de badstad van 3 augustus tot 20 augustus getoond worden. Dat meldt de kunstgalerie maandag.