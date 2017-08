Freddy De Vadder probeert (het standbeeld van) Urbanus te onthoofden

De voorbije jaren was Urbanus steevast peter van de Vijfhoekfeesten in Tollembeek, de gemeente in Vlaams-Brabant waar hij woont en waar ook zijn standbeeld staat. Maar omdat de organisatie dit jaar de kaart van de rock wil trekken, werd een nieuwe peter gezocht en de keuze viel uiteindelijk op Freddy De Vadder. Die ging nu al een langs in Tollembeek en probeerde meteen het standbeeld van Urbanus een kopje kleiner te maken. De Tollembeekse komiek kon dat gelukkig nog net op tijd verhinderen.