Franky Aneca is de West-Vlaamse 'The Edge'

Na twintig jaar in 'gewone' coverbands te hebben gespeeld, wou Franky Aneca eind 2012 iets anders. "Iets waarmee ik me kon onderscheiden van de tientallen andere coverbands in België en waar ik echt mijn muzikaal ei in kwijt kon", vertelt Franky (46), afkomstig van Driekoningen in Torhout. "De keuze om voor een U2-tributeband te kiezen, mag niet verwonderen. Als sinds hun eerste passage op Rock Torhout is dit mijn supergroep. In 1982 zag ik ze als 11-jarige door de afsluiting soundchecken voor hun optreden en ik was meteen verkocht. Daarna ben ik ze blijven volgen. De manier waarop ze zich telkens heruitvinden is uniek."

...