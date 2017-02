Frank Boeijen brengt première van nieuwe theatertour in Kortrijk

Het belooft een gevarieerde avond en een muzikale reis door een rijk oeuvre te worden. Natuurlijk zullen zijn klassiekers de revue passeren, terwijl hij ook nieuwe liedjes zal brengen.

Op 24 februari verschijnt via Sony Music ook een nieuw verzamelalbum van Frank Boeijen : 'Het mooiste en het beste-2.' Twee cd's, een bonus cd en een dvd met liedjes vanaf 1979 tot 2016 nemen de luisteraar mee op een reis door de tijd. De verzamelbox werd door Frank zelf samengesteld en bevat in totaal ruim drie uur muziek. Frank schreef ook een persoonlijke toelichting bij zijn selectie. Op de bonus-cd staat een overzicht van niet eerder verschenen uitvoeringen van hits uit de jaren tachtig, gespeeld door zijn bands van nu. De dvd vervolledigt de verzamelaar met een unieke blik achter de schermen, een solo-concert, clips en concertfragmenten.

Met zijn nieuwe theatertour is Frank slechts twee keer te gast in West-Vlaanderen : de première op donderdagavond 16 februari in de Schouwburg van Kortrijk en een show op 2 april in CC De Spil in Roeselare.

(PADI)