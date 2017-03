Festival Dranouter voegt 14 nieuwe namen toe aan affiche

Eerder was al bekendgemaakt dat onder meer Gregory Porter, Bazart, Doe Maar, Warhaus, Het Zesde Metaal, Leyla McCalla, DAAU en CC Smugglers op 4, 5 en 6 augustus naar Dranouter komen, daar komen nu nog eens 14 nieuwe acts bij.

Daniel Norgren is een Zweedse singer-songwriter die al meer dan tien jaar vanuit het bosrijke Boras timmert aan zijn stilaan indrukwekkende oeuvre. Hij grasduint in verschillende genres als blues, Americana, roots en folk en valt het best te vergelijken met artiesten als Neil Young, Van Morrison, Bonnie Prince Billy en zijn landgenoot The Tallest Man On Earth.

Daarnaast ook een plekje voor J.Bernardt, naast Warhaus al het tweede Balthazar-nevenproject op de affiche, en voor MANdolinMAN, Belgiës enige mandoline-kwartet. Tourist LeMC-kompaan Wally komt ook, net zoals Bukahara (foto), volgens de bio 'kosmopolitische pop uit Duitsland'.

Voorts komen ook Kommil Foo, Bears Of Legend, Omiri, Brihang, Daoiri Farrell, Ghent Folk Violin Project, Variomatic, Coope Boyes & Simpson en Ethno Flanders naar het festival.