'Faroek' gaat vanavond dieper in op mysterieuze moord in Geluwe

Al een maand lang tasten speurders in het duister over de identiteit van een mysterieuze jonge vrouw. Haar verkoolde lichaam werd op 30 december gevonden in een doodlopende straat in Geluwe, in de directe nabijheid van de snelweg. Ze werd in brand gestoken, wellicht om sporen te wissen. Uit de assen konden de onderzoekers slechts enkele elementen halen die kunnen leiden naar haar identiteit.

Politie en parket roepen nu via 'Faroek' de hulp in van de kijkers om te weten te komen wie de vrouw is en wat haar is overkomen.

'Faroek', dinsdag 31 januari om 23.05 uur op VTM.