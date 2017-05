Expo over uitvindingen van Leonardo da Vinci in Brugge is wereldprimeur

Dinsdagavond opent prinses Léa de Leonardo da Vinci tentoonstelling in het Xpo Center Bruges op de site Oud Sint-Jan in Brugge. Meer dan honderd maquettes tonen da Vinci's uitvindingen in deze rondreizende expo, die nog tot eind oktober te bezichtigen is.