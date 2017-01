De naar Gent uitgeweken Elke Bruyneel (ex-Delavega) heeft met haar nieuwe band Lucy and The Birds een nieuwe single uit. 'Time to make a Change' is de trekker van het debuutalbum 'Time to make a Change' dat aanstaande vrijdag het licht ziet. Deze plaat wordt volgende week woensdag 18 januari in de foyer van Roma in Antwerpen live voorgesteld.

(svv)