Ertebrekers sluiten Red Rock Rally in Brugge af

Op maandag 1 mei vindt in het Astridpark in Brugge opnieuw de Red Rock Rally plaats. Niet minder dan 313 artiesten en bands hoopten op een stekje, uiteindelijk zijn er vijf geselecteerd die je in de namiddag kunt gaan bekijken. Het avondluik wordt gestoffeerd door vier groepen. De Nederlandstalige hardrockers van Beuk mogen om 18.30 uur de spits afbijten. Ertebrekers, de groep rond Flip Kowlier, bekend van nummers als 'De Zji', 'Eva Mendes', 'Party too much' (featuring Jack Parow) en 'In theorie', mogen om 22.30 uur afsluiten. Meer namen binnenkort.

(svv)