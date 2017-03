Els Pynoo laat opnieuw van zich horen met Vive La Fête

'You can sleep in my bed' is de voorbode van een nieuwe cd die dit jaar zou moeten verschijnen. Op YouTube hoor je momenteel enkel die nieuwe track, binnenkort zal op deze website ook de bijbehorende clip te zien zijn. Die werd onlangs opgenomen in een theehuis in Oostende.

Het scenario werd bedacht door kunstenares Alison Engels. Binnenkort trekt Vive La Fête, de band van de uit Marke afkomstige Els Pynoo en haar levengezel Danny Mommens, opnieuw naar Parijs om er op een modeshow op te treden.

(SVV)