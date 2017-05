Eerste dancefestival voor personen met een beperking in Oostende

Duinhelm is een centrum voor begeleiding voor personen met een voornamelijk mentale beperking in de regio Middenkust. De vzw organiseert al jaren het 'Galabal for Specials', het grootste indoorfeest in West-Vlaanderen voor haar doelgroep. Een pak ervaring die ze nu willen gebruiken door het allereerste dancefestival voor personen met een verstandelijke beperking te organiseren. "In Evergem bestaat al het 'Rock For Specials', dat jaarlijks 5.500 personen mag verwelkomen. Door de hype van Tomorrowland en andere dancefestivals kwamen we op het idee om iets gelijkaardigs te organiseren met dancemuziek", zegt Sasia Verelst.

Ideale locatie

Het dancefestival kreeg de naam Bootsea en vindt plaats op 7 september in de Wellington Hippodroom. "Het is een volwaardig festival, met een podium binnen én buiten. De meeste dancefestivals zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking, maar voor personen met een mentale beperking ligt dat moeilijker", schetst Wim Rogiers. Op de affiche prijken enkele grote namen. De Oostendse dj's Yamo en Dimaro, beiden gekend van onder andere Tomorrowland en Tomorrowworld, Gunther D (Studio Brussel), DJ Wout (Sylver), 2Fabiola, en 2Empress (The Sky is the Limit). "De locatie in Oostende is ideaal door de aanwezigheid van de zee en de vele toegankelijke hotels. Sommige centra kunnen het festival misschien opnemen in hun uitstappen aan zee."

Groeipotentieel

"We zouden tevreden zijn met tweeduizend bezoekers uit België en Nederland, maar zien veel groeipotentieel. Op termijn willen we misschien evolueren naar een tweedaags festival met campingmogelijkheden. Alles zal aanwezig zijn om het festival zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo zal er ook met grote pictogrammen gewerkt worden om alles duidelijk weer te geven. Het is eigenlijk de bedoeling dat de gasten een drankje kunnen bestellen zonder hun begeleiders. De prijs, 18 euro, werd heel democratisch gehouden. Daarom zoeken we nog extra sponsoring via bedrijven, Winst willen we niet maken. We willen deze mensen vooral een onvergetelijke festivaldag aanbieden", aldus nog Saskia Verelst. Zowel Toerisme als de stad Oostende bieden ondersteuning aan Bootsea. "Ik ben ooit naar het rockfestival geweest in Evergem en was toen enorm onder de indruk. We zijn dan ook fier dat de primeur met dancemuziek in Oostende zal plaatsvinden", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte.

(DJ)