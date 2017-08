Docureeks focust op hulpverleners aan de kust: "Opvallend hoe onvoorspelbaar de zee is"

"Nooit gedacht dat we op de eerste draaidag met drie vermisten te maken zouden hebben. Het bewijs dat de zee altijd onvoorspelbaar is."

Voor programmamaker Stef Soetewey, die in het docugenre al aardig zijn strepen heeft verdiend met bijvoorbeeld recent nog Kinderziekenhuis 24/7, was het de eerste keer dat hij zoveel tijd doorbracht aan de kust, al is zijn vrouw afkomstig van Knokke. Voor De Kust is Veilig werd er gefilmd in onder meer Blankenberge en Oostende.

"In de zomer zakken zo veel Vlamingen af naar de kust dat sommige steden vervijfvoudigen qua bevolking. We kennen de klassieke redders en heel vaak wordt er gefocust op preventie, maar weinig mensen weten welke reddingsdiensten er allemaal actief zijn aan de kust. Zelf had ik ook nog niet gehoord van het MRCC (het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum, red.). Als er iets ernstigs gebeurt, dan zie je een indrukwekkende machinerie ontplooien en dat is niet vanzelfsprekend. Om dat allemaal gefilmd te krijgen, kroop daar heel wat werk in, ja. De voorbereiding was heel intens, al was het geen probleem om mensen te overtuigen. We gingen ook heel transparant te werk."

Delen Je ziet mensen hun eigen leven riskeren om dat van een ander te redden

De camera's begonnen te draaien op 1 juli. "De koning kwam op bezoek en zou enkele demonstraties bijwonen. Ook voor ons een goede oefening. Tot er een ernstige oproep binnenkwam en de hele planning omgegooid werd. Op voorhand was er ons gezegd dat het even goed een kalme zomer kon worden, dat een overlijden zelden voorkomt. Maar dan kapseist een zeilboot en zijn er drie vermisten... Je ziet mensen hun eigen leven riskeren om dat van een ander te redden, maar ook hoe ze na al die jaren nog steeds aangedaan zijn. Het is een cliché, maar de realiteit is vaak veel straffer dan fictie."

"Wat mij zelf het meest verrast heeft? Hoe onvoorspelbaar de zee is. In de eerste aflevering hebben we bijvoorbeeld aandacht voor iets wat blèt met staanders heet, een jonge onderstroom die gevaarlijk kan zijn voor jonge zwemmers. Ik heb zelf kinderen en als je ziet dat redders kinderen uit de zee halen, vraag je wel eens af waarom. De zon schijnt toch en er is maar een beetje wind? Als ouder ben je soms onwetend, maar die gele of rode vlag is er met een reden. Een duiker met decompressieverschijnselen, boten die vastlopen op een zandbank, een bom uit WO II, een hartinfarct... de acties die nodig zijn aan de kust gaan heel breed, daarom brengen we ook zoveel diensten in beeld. We hebben een overeenkomst met maar liefst 17 (!) instanties, dus dat wil al wat zeggen..."

(BVB)

De Kust is Veilig, vanaf maandag 28 augustus om 21.30 uur op Vier.