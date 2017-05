Dj Richie Haley uit Sint-Denijs wint finale van Kunstbende in Antwerpen

Er was voor de eerste keer een categorie dj. Die vond zondag plaats in De Studio in Antwerpen. Richard werd in de Kortrijkse voorronde met een wildcard rechtstreeks naar het bootcamp en de finale gekatapulteerd. Richie Haley droomt ervan ooit op het podium te staan van Tomorrowland, net als zijn grote voorbeelden Oliver Heldens en dj Curbi. De volgens de jury briljante loops, opbouwende lijn en eigen muziekstijl maken van hem een veelbelovend talent. Kunstbende is een wedstrijd die jongeren tot 19 jaar een platform geeft om hun kunst in de categorieën dj, foto, muziek, dans, video, mode, beeldend, performance en circus aan de wereld te tonen. 150 finalisten uit 10 voorrondes bekampten elkaar. Uit de Kunstbende-kweekvijver kwamen onder andere Balthazar, Eva Mouton, Brahim en Maarten Inghels.

(PVH)