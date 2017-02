Dirk Couwelier en Ronny Boussauw carnavalsprinsen in Torhout

Het was een tijd geleden dat de carnavalsverkiezingen in Torhout zoveel volk op de been brachten.

Dirk wint met een straat voorsprong

Vooral de stedelijke prinsenverkiezing in zaal De Mast bracht het carnaval van de grote dagen terug. In een sportieve strijd namen drie kandidaten het tegen elkaar op. Er werden liefst 1.189 stemmen uitgebracht, waarvan vijf ongeldige. Dirk Couwelier (52) uit de Esdoornstraat, bijgenaamd Jettie, was duidelijk de sterkste. Hij behaalde 833 stemmen en won dus met een straat voorsprong. Hij en zijn prinses Tania Lust werden gesteund door de Orde van de Sparrestee én door voetbalclub KM Torhout, waar hij afgevaardigde is van de jeugdploeg IP U14. Tweede, met 296 stemmen, werd Wim Corneillie (48) van café Idem Dito op de Markt, lid van de Orde van de Bourgondiërs. De derde, David Vaneecke (42) alias Crazy Dave uit de Stationsstraat, diende met 55 stemmen tevreden te zijn, maar liet dat niet aan zijn hart komen. Hij had geen specifieke carnavalsorde achter zich.

Sportieve revanche bij derde leeftijd

Tijdens de verkiezing van de prins van de derde leeftijd, eveneens in De Mast, nam de Orde van de Bourgondiërs sportieve revanche. Haar kandidaat Ronny Boussauw (66) uit de Rozenstraat in Torhout klopte de uittredende prins Gabriël Tanghe (67) uit de Gilbert Debreuckstraat in Eernegem, lid van de Orde van de Sparrestee. Ronny, die in 1998 (!) keizer carnaval van Torhout is geweest, behaalde 204 stemmen en de heel sportieve Gaby 152. Ronny koos als prinses zijn vrouw Lena Verduijn.

Op zondag 12 maart trekt de carnavalsstoet door de Torhoutse straten. De groepen en de vele praalwagens starten om 14.30 uur in de Oostendestraat en eindigen hun kleurrijke rit op de Markt.