dEUS imponeert met indrukwekkende set tijdens try-out in De Zwerver in Leffinge

Op vrijdag 10 februari neemt de Antwerpse rockband dEUS afscheid van zanger/gitarist Mauro Pawlowski met een uitverkocht concert in de Lotto Arena. Als voorbereiding speelde de groep donderdagavond een try-out in muziekclub De Zwerver. Een paar honderd gelukkigen - alle tickets vlogen in luttele uren de deur uit, een nieuw record ten huize De Zwerver - waren getuige van een indrukwekkende setlist van ruim anderhalf uur waarbij de ene hit na de andere volgde. Bindteksten van Tom Barman vielen er niet echt te noteren, tenzij af en toe eens een dankwoordje richting Mauro.

dEUS speelde al eens in café De Zwerver in 1993. Zaal De Zwerver bestond toen namelijk nog niet. In 1994, het jaar van hun debuut Worst Case Scenario, stond dEUS in de tent op Leffingeleuren.

(MF)