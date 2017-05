Deense erkenning voor Brugse foodfotografe

De 29-jarige Brugse kreeg deze erkenning voor een reportage over Katz's, een delicatesseshop in New York. Deldycke hanteerde de tactiek van fly-on-the-wall en bracht als dusdanig het reilen en zeilen van deze winkel in beeld en voegde er hier en daar een humoristische toets aan toe. De Amerikaanse fotografe Maisie Crow won de categorie. Het Food Photofestival brengt foodfotografen van over de hele wereld vier dagen samen, zodat ze hun ervaringen kunnen uitwisselen.

(svv)