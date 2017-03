De Spil viert 20ste verjaardag met foto-expo en een volksfeest

Personeel, stadsbestuur en mensen van het eerste Spiluur waren maandagavond present in cultuurcentrum De Spil. Op 13 maart 2017 bestaat het CC exact twintig jaar. Burgemeester Declercq, directeur Cornelis en cultuurschepen Dirk Lievens herinnerden iedereen er aan hoe het was toen Roeselare geen CC had en een culturele woestenij was.

Een heel klein beetje Londen of Las Vegas in RSL City ???? #neon #light #despilcultuurcentrum #igroeselare A post shared by elise. (@elisesurprise) on Mar 11, 2017 at 12:38pm PST

De verjaardag, trouwens ook precies de 81ste verjaardag van de voorzitter van De Spil, Roger Colman, wordt gevierd met een tweeluik. In de inkomhal worden over drie etages vijfhonderd foto's getoond, een bloemlezing van wat er al die jaren is gebeurd in De Spil. Het wordt moeilijk om je als cultuurliefhebber niet ergens terug te vinden op een of andere foto. Daarnaast zijn er dertig sfeerbeelden van artiesten te zien die de afgelopen twintig jaar de revue passeerden.

Alexander Stragier ontwikkelde speciaal voor deze verjaardag een 3D-model van een galerie waar je als bezoeker ingestuurde foto's van Spilbezoekers kunt bekijken. Maar niemand kon naast de nieuwe in neonverlichting uitgewerkte vier letters kijken boven de ingang: SPIL prijkt er voortaan langs de Spilleboutdreef. Noteer alvast het grote volkse verjaardagsfeest van 3 juni in de agenda.

(BCR - foto SB)