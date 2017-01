De macht van de sociale media: jonge eigenaar herenigd met Koksijdse knuffelbeer

"De trotse 3-jarige eigenaar Stan kwam zijn beertje zonet ophalen op de onthaaldienst van ons commissariaat in Koksijde, in het gezelschap van zijn mama, zusje en broertje", weet Ine Deburchgraeve, woordvoerster bij de politiezone Westkust. "De kleine Stan, uit Oostduinkerke, verloor het beertje al tijdens de zomervakantie. Hij had het beertje al sinds zijn geboorte en was door het dolle heen toen hij na lange tijd herenigd werd met zijn kleine knuffelvriend. De politie Westkust is verheugd en bedankt alle mensen en media die het bericht deelden via Facebook, Twitter, de website, tot zelfs radio en tv. Het is des te meer een bewijs dat community policing werkt."

(CJK)