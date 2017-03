De Grote Post pakt uit met talent uit Oostende op nieuw album '8400'

De cd '8400' is het resultaat van gebundeld lokaal talent. Voor het label PostRecords is deze cd-release de tweede dit seizoen, na het succes van Joe Mullen die voor drie uitverkochte concerten en 300 verkochte cd's zorgde. Deze keer beet Eastwood de spits af in de Cave Recording Studio. Lethal Injury, Monopole, Maudlin en Serena & Matti volgden. Iedere band nam drie nummers op.

Opvallend aan de cd is de eigenzinnige combinatie van de verschillende stijlen, van ingetogen covers tot loeiharde gitaren. Niet evident voor producers Serge Feys en Sam Serruys, die het proces van nabij opvolgden, de bands coachten en daarna de nummers samen mixten tot één geheel.

Lokaal talent van A tot Z

Niet alleen de muziek en de omkadering is op en top Oostends, ook de cd-hoes komt van lokaal getalenteerde handen. Grafische creatievelingen konden hun ontwerp insturen en Kim Jacobus werd daaruit geselecteerd. Ook hij kreeg tijdens de release voor het eerst het resultaat te zien.

De vijf groepen zijn Eastwood, Lethal Injury, Monopole, Maudlin en Serena & Matti. Monopole ontstond in 2009 na een avondje stappen op Theater Aan Zee. Ze brengen een mengeling van diverse muziekgenres (pop/rock/indie) met een eigen catchy stijl en sound. Lethal Injury bestaat uit Josha, Rambo, Arthur, Jonjo en Dennis. Hun motto: 'Thrash till you crash'. Serena & Matti hebben dan weer een ander parcours gevolgd. Serena schopte het begin 2016 ver in The Voice Kids. Ze blies de coaches van hun stoel met een bloedmooie versie van Best Fake Smile van James Bay. Matti Saesen begeleidt haar op gitaar. De vrienden Sam, Joachim en Ken brengen samen onversneden Oostendse punkrock onder de naam Eastwood. Maudlin, de laatste band op het album, ontstond in 2004 en brengt nog steeds rauwe rock gehuld in een psychedelische nevel.

(MF)