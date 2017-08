Daniël Lamoot al 10 jaar vrijwilliger, maar... "Ik zag nog nooit een TAZ-opvoering!"

Ondertussen al 10 jaar lang. "Ik bereid met de ochtendploeg de ca. 500 à 600 lunches voor het koud buffet 's middags: vlees- en visgerechten en meer en meer ook vegetarische schotels voor medewerkers en artiesten. Alles samen produceert de TAZ-keuken in den Hof tussen de 900 en 1.100 maaltijden per dag", becijfert Daniël.

"Vroeger werkte ik ook nog aan de warme maaltijden, maar ik ben er ondertussen zeventig en 7 uur vrijwilligerswerk per dag volstaat, vind ik", zegt de man die ooit als kok in de keuken stond van de Thermen en het casino-kursaal en De Clesse in Oudenburg opstartte. "Nee, ik heb nog nooit een voorstelling van TAZ bijgewoond", bekent onze vrijwilliger.

(ML)