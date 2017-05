Cultuurcentrum Brugge organiseert acht Brugse festivals

In oktober haalt Nothin' but the BluesThe Dave Spector Band en The Corey Dennison Band vanuit Chicago naar Brugge. Als blikvanger van het stadsfestival voor families Krikrak programmeert het Cultuurcentrum het wereldberoemde figuurtje Lejo tijdens de herfstvakantie in de stadsschouwburg. December Dance heeft de komende winter als gastchoreograaf de Franse ex-rockmuzikant en modeontwerper Christian Rizzo.

In januari 2018 biedt de wedstrijd Fotonatale amateurfotografen de kans het beste van zichzelf te tonen in een expo in de Brugotta Hal in het Brugse Vrije op de Burg. Samen met Kaap is er in februari 2018 het nieuwe dansfestival Bits of Dance dat beloftevol danstalent uit binnen- en buitenland vier dagen lang een podium biedt. Tijdens de Week van de Amateurkunsten palmt lokaal talent in mei tien dagen de stad in. Centrale gast op het international accordeonfestival Airbag in mei is Gwen Cresens : hij vormt de rode draad in het programma en bepaalt mee de selectie van de artiesten. Airbag pakt onder de titel Oud Brugge/Vieux Bruges uit met een eigen productie, met een gelegenheidsgezelschap van lokale acteurs en muzikanten in een spiegeltent langs de Kruisvest. Tenslotte is er aan het eind van het nieuwe seizoen de tweede editie van de Brugse Triënnale voor hedendaagse kunst en architectuur. Thema voor 2018 wordt Liquid City....

Openingsweek

Het seizoen 2017-2018 opent op zondag 17 september met een Cultuurmarkt. Opvallend concert tijdens de openingsweek is op zaterdag 23 september het concert van de lokale gelegenheidsband Winterland '76 die een eerbetoon brengt aan The Last Walz - het legendarische afscheidsconcert van The Band, de voormalige begeleidingsband van Bob Dylan.

Voor het volledig programma : www.ccbrugge.be