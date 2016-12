Christmas Village nog tot 2 januari te bezoeken nabij Visserskaai in Oostende

Donderdagavond werd het kerstdorp geopend met een sfeervol optreden van de Coast Big Band. De fans van jazzmuziek kwamen royaal aan hun trekken. Ondertussen draaiden de eet- en drankkramen op volle toeren. De komende dagen kan je in Christmas Village terecht voor optredens van Jo Arend (Christmas Songs) en Glory of God Ministries Gospel (25/12), Little Melody Makers (28/12), Will Andis (30/12), Ironsax (31/12) en opnieuw Glory of God Ministries Gospel (1/1).

