Chantal Acke: "Vrijwilligers zijn de ruggengraat van TAZ"

Zij komt uit de welzijnssector, is sinds haar pensioen nog actief in De Katrol en weet de attitudes die haar aanspreken in TAZ erg te waarderen: "Naast de erg ruime en gevarieerde affiche houd ik vooral van TAZ omwille van de gezellige, bijna familiale embiance, de solidariteit onder de vele vrijwilligers, de verrassende ontmoetingen, de zomerse sfeer van den Hof , de leuke mix van Oostendenaars, dagjesmensen, toeristen, vrijwilligers en artiesten."

Twee jaar naeen was Chantal actief in de TAZ-keuken. "Maar die ochtendshift werd me te zwaar en ik had er te weinig contact met publiek. Nu ben ik alleen 's avonds aan de slag en hoop ik toch een paar voorstellingen te kunnen meepikken, want tot nu toe is me dat nooit gelukt."

(ML)