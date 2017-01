Canvasreeks van Joost Vandecasteele in wereldpremière op filmfestival van Rotterdam

De eerste drie afleveringen van de absurde comedy 'Generatie B' van succesvol literair auteur en stand-upcomedian Joost Vandecasteele en 'Waste land'-regisseur Pieter Van Hees, gaan in Rotterdam in wereldpremière binnen het themaprogramma 'A band apart', een ode aan de opkomst van de punkbeweging zo'n veertig jaar geleden. Het programma verzamelt een resem films en reeksen met eenzelfde energiek en potentieel om de openbare ruimte en levens te beïnvloeden door middel van rebellie, performances en muziek.

Bij ons wordt 'Generatie B' vanaf 8 februari op Canvas verwacht.