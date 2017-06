Normaal gezien zou de Knokke-Heistse burgemeester al eerder aan boord gegaan zijn toen het jacht zou aanmeren in de gloednieuwe jachthaven van Cadzand. Door het overlijden van de vader van stadsgenoot Sergio Herman viel dat plan echter in duigen. Burgemeester Leopold Lippens vertoeft vanavond in het gezelschap van Margriet Hermans, stand-up comedian William Boeva en Knokke-Heistenaar Rik Verheye. Het programma is vanavond vanaf 22.30 uur te bekijken op Vier.

