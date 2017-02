Bryan Adams komende zomer op strand van Middelkerke

Dat het concert van Bryan Adams op Belgische bodem nu al uitlekt, is best verrassend. Uit de informatie de website www.conceratthebeach.be, de organisatie achter het optreden, telt het klokje immers af naar maandag 13 februari. De officiële site van de The Summer of '69-zanger zelf kondigt echter vandaag de Europese tour aan. Daaruit blijkt dat Adams op 11 augustus dit jaar Middelkerke aandoet. Een dag later staat het Nederlandse Eindhoven op het programma.

Tickets voor het concert kunnen worden geboekt vanaf 17 februari.

(OV)