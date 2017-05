Brugse kunstenaar Wietse stelt haantjesgedrag in maatschappij aan de kaak

Bezoekers kunnen 15 kunstwerken bezichtigen en kopen tijdens zijn expo 'Thinking out Loud' bij de Makersrepubliek in de Sint-Jakobsstraat. "Het thema van deze expo draait rond de gedachtegang in de maatschappij. Ik wil mensen verder laten kijken dan het puur visuele", zegt Wietse.

De Bruggeling verwierf ondertussen al naam en faam in verschillende Vlaamse steden en heeft kunstwerken gemaakt tot in Vietnam. Eén van zijn werken, The Black Lions in Roeselare, werd zelfs uitgeroepen tot één van de 14 beste streetart-werken in België. Deze keer richt hij zich tot het haantjesgedrag in de huidige maatschappij. "Sommige zaken kunnen echt lelijk zijn als je je er verder in verdiept. Esthetisch mooi, maar ethisch bijna onverantwoord. Met mijn kunstwerken wil ik de mensen aanzetten om daarover na te denken. Zo komt ook de verkiezing van Trump terug in één van de werken", aldus Wietse. Zaterdagavond is er een openingsfeest gepland om 19 uur. Geïnteresseerden zijn dan al welkom in de Sint-Jakobsstraat. Vanaf zondag zijn bezoekers één week lang welkom tussen 14 en 18 uur. "We zijn trots dat we lokaal talent een kans kunnen geven in eigen stad", zegt schepen Franky Demon (CD&V).

(MM)