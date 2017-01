Brugse kunstenaar Wietse Hindryckx hoopt op definitieve doorbraak in 2017

De laatste jaren drukte hij al in verschillende steden in binnen- en buitenland zijn stempel. Dit jaar volgen enkele projecten in eigen stad. Zijn ambitie is alvast duidelijk. "Herkenbaarheid is voor een kunstenaar alles. Mensen moeten meteen weten: dat is een werk van Wietse."